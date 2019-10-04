Луганск, , 18:00 — REGNUM Военный парад и показательные выступления бойцов Народной милиции Луганской Народной республики будут организованы в честь пятилетия образования военного ведомства ЛНР, сообщает 4 октября пресс-служба Народной милиции республики.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

Торжественные мероприятия пройдут на территории Луганского аэропорта, разрушенного в ходе боевых действий.

Кроме того, будут проведены выставки военной техники и вооружения Народной милиции, а также праздничный концерт.

Пресс-служба сообщает, что генеральная репетиция парада была проведена 4 октября, а торжества состоятся 6 октября в воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2014 года указом главы ЛНР отряды луганского ополчения были преобразованы в Народную милицию ЛНР. Было образовано оборонное ведомство, главной задачей которого является защита территории Луганской Народной республики.

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