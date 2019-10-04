Гонконг, Китай, , 17:59 — REGNUM В ходе протестных акций в Гонконге 14-летний подросток получил пулевое ранение и был госпитализирован. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает телерадиокомпания RTHK.

Во многих районах города вечером 4 октября происходят столкновения протестующих с полицией. Подросток был ранен в ходе столкновений в районе Юаньлан. Его госпитализировали, уточняется, что пострадавший находится в сознании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Гонконге снова проходят многотысячные акции протеста после того, как глава администрации города Кэрри Лам объявила о запрете на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет должен вступить в силу в полночь по местному времени. Кто нарушит этот запрет может получить до одного года тюрьм или штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов.