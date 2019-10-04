Ташкент, , 17:52 — REGNUM Агентство развития государственной службы (АРГОС) при президенте страны создано указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, оно будет заниматься подбором кадров для государственных структур, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, АРГОС будет подчиняется только президенту республики, а глава агентства по совместительству является советником главы государства по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти.

Указом регламентировано, что прием на государственную службу будет проводиться агентством путем открытого конкурса уже начиная с 1 января 2021 года, при агентстве создается Фонда поддержки развития государственной службы. Фондом будут финансироваться стажировки чиновников за рубежом, за счет его средств станут привлекаться квалифицированные специалисты, в том числе из соотечественников, проживающих за пределами страны.

АРГОСу передается фонд «Эл-юрт умиди» (Надежда нации), который был создан для подготовки молодых специалистов за рубежом и для налаживания связей с с проживающими за границей соотечественниками.

Что примечательно, чиновники, прошедшие конкурс в АРГОС, не могут быть освобождены от занимаемой должности без согласования с агентством, что освобождает специалистов от произвола руководителей ведомства.