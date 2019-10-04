Сочи, Краснодарский край, , 17:49 — REGNUM Конкурс «Лидеры России» стал эффективным инструментом отбора руководящих кадров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«За два сезона было чуть больше 200 победителей, а число назначений на серьёзные позиции превысило 150. У нас среди финалистов, полуфиналистов есть два губернатора, четыре заместителя федеральных министров и много других очень серьёзных позиций, которые получили участники», — заявил Комиссаров.

Эти назначения — показатель того, что система отбора настроена правильно, а также того, что есть востребованность в новом поколении управленцев.

«Мы считаем, что конкурс «Лидеры России» стал уже новой системой отбора руководящих кадров и главный принцип, которого мы придерживаемся — открытость, честная конкуренция и равный доступ для всех», — отметил Комиссаров.