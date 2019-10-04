Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM В Екатеринбурге утвердили порядок подсчёта голосов в рамках опроса о судьбе храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

После окончания голосования ящики с использованными бюллетенями, а также списки граждан отвезут в комиссию в присутствии общественного наблюдателя. В специальном помещении проверят наличие печати на ящике, после чего начнут подсчёт в присутствии наблюдателей.

Сотрудники комиссии отсортируют опросники по голосам, отсеют неиспользованные листы. Промежуточный подсчёт будет проходить по каждому ящику для голосования, доставленному из опросного пункта. После предварительных подсчётов будут суммированы и записаны инальны данные. По итогу опросные листы упакуют в специальные коробки, которые после этого опечатают. В течение трёх дней горизбирком обязан вскрыть, сшить и пронумеровать бумажные листы, и направить их в гордуму.

Напомним, опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины состоится уже на следующей неделе, в воскресенье, 13 октября 2019 года. Опрос признают действительным, если в нём примут участие не 10 тысяч 857 человек.

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