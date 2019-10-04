Сочи, Краснодарский край, , 17:44 — REGNUM Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» не имеет аналогов сопоставимых масштабовв мире. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Наш флагманский проект — «Лидеры России», с которого началась наша платформа, — за два года стал одним из самых самых масштабных конкурсов для управленцев, но и во всём мире», — заявил Комиссаров.

«На самом деле мы мировых аналогов не нашли такого масштаба. Мы не просто запустили мощный социальный лифт, но создали мотивацию для саморазвития миллионов наших граждан», — отметил он.

Участие в проекте доступно жителям любой географической точки, подчеркнул он. Есть представители и мегаполисов, и небольших городов и сёл.

«В полуфиналах и финалах в очном режиме состязаются вместе и государственные служащие, и банковские, врачи, учителя, предприниматели, учёные», — указал Комиссаров.

За два года число регистраций превысило 426 тыс., а одним из самых главных мотивирующих факторов в конкурсе стала возможность получить наставника для победителей и финалистов в виде известных государственных и общественных деятелей, руководителей крупнейших корпораций, предпринимателей, учёных.