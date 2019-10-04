Пекин, , 17:44 — REGNUM Госсовет Китая поддерживает решение властей Гонконга ввести запрет на ношение масок на демонстрациях, 4 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуана, решение властей Гонконга поможет преодолеть хаотическую ситуацию в городе.

Ян Гуан также отметил, что Гонконг достиг «критического момента», и акции протеста превращаются в попытку свержения власти с иностранным участием.

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