Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Внимание к расследованию дела бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Картера не является политическим, а обусловлено исключительно желанием покончить с коррупцией, заявил 4 октября журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, намерение «покончить с коррупцией» не связано с политической борьбой против тех иных фигур.

«Здесь нет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байденов. Это порождено их коррупцией», — заявил Трамп

При этом президент США отметил, что он обязан бороться с коррупцией, не стесняясь обращаться за помощью к властям другой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президента США Трампа и украинского президента Зеленского, в ходе которого затрагивалась тема расследования украинскими правоохранителями коррупционного дела, связанного с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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