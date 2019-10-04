Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в районе Великих африканских озёр, постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь привал мировое сообщество увеличить помощь и инвестиции в регион в сферах инфраструктуры, медицины и образования, сообщает 4 октября Синьхуа.

Пекин, , 17:30 — REGNUM Главным ключом к решению всех сложных вопросов, по мнению китайского постпреда, является развитие. Международное сообщество должно помочь африканцам в преодолении бедности, создании рабочих мест, улучшении условий жизни людей.

В настоящее время готовится международная конференция, за подготовку которой отвечает офис спецпосланника ООН по району Великих африканских озер. Форум пройдёт в ноябре в Руанде, и Китай, приветствуя этот шаг, готов обсудить пути и способы укрепления сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения региональной трансграничной торговли.