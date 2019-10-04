Тегеран, , 17:27 — REGNUM Российская журналистка Юлия Юзик, ранее задержанная в Иране, в ближайшее время получит свободу, сообщил 4 октября журналистам РИА Новости официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

По словам иранского дипломата, журналистка была задержана для дачи объяснений.

«Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена», — цитирует агентство сообщение Мусави.

Как сообщало ИА REGNUM, российская журналистка Юлия Юзик была арестована в Иране 2 октября. До 4 октября она не информировала российское посольство об этом инциденте.

Кроме того, Юзик не сообщила российским дипломатам даже о том, что ещё 29 сентября у неё в аэропорту Тегерана был изъят паспорт.

Ряд СМИ сообщил, что задержание связано с наркотиками, родные и близкие считают, что, вероятнее всего инцидент связан с фактом работы Юлии Юзик на территории Израиля.

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