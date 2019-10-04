К 70-летию КНР в стране выпущен на экраны, показан по телевидению и получил широкую общественную поддержку документальный мини-сериал из 70 пятиминутных серий. Каждая из них сообщает о конкретном историческом эпизоде из жизни нового Китая, например, об образовании КНР, созыве 1-й сессии ВСНП и т.д., сообщает 4 октября Синьхуа со ссылкой на газету People's Daily.

Пекин, , 17:26 — REGNUM Сериал, который демонстрируется на научно-образовательном канале пекинского телевидения, а также на некоторых интернет-порталах, по стилю выполнен в формате словарных статей.