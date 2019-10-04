Кито, , 17:23 — REGNUM Власти Эквадора арестовали 275 человек за два дня «топливных протестов», 4 октября передает агентство Reuters.

По сообщению полиции, в ходе уличных беспорядков в Кито и других городах страны получили ранения 28 полицейских.

К протестам из-за резкого повышения цен на топливо в Эквадоре присоединились транспортные профсоюзы, водители автобусов и такси. В протестах принимают участие группы коренного населения и студенты.

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