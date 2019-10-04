Москва, , 17:16 — REGNUM Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов считает, что при распространении налогового режима для самозанятых на всю страну необходимо установить жесткий перечень профессий для самозанятых. Об этом Силуанов заявил сегодня, 4 октября, в Совете Федерации.

Напомним, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить на всю страну опыт налогообложения самозанятых граждан. Первоначально такой налоговой режим был установлен только в четырех пилотных региона — Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. По мнению Матвиенко, опыт был весьма удачным и пора его распространить на всю страну.

Однако Силуанов предупреждает, что перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть обязательно зафиксирован.

Министр пояснил, что есть определенные риски связанные с распространением режима налогообложения для самозанятых.

«Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам лично знаю такие случаи», — рассказал Силуанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода, если они работают с физическими лицами, а 6% — при работе с компаниями.