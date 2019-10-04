Тбилиси, 4 октября 2019, 17:08 — REGNUM В Грузии считают, что в Москве всерьез думают и, возможно, уже работают над восстановлением авиасообщения с Тбилиси. Об этом первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.
Так он прокомментировал последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на тему возможного восстановления авиарейсов между Москвой и Грузией.
По словам Зураба Абашидзе, правительство Грузии заинтересовано в урегулировании существующих между двумя странами сложнейших проблем путем диалога.
Дату вероятного восстановления прямого сообщения грузинская сторона называть затрудняется, но, по словам Зураба Абашидзе, такое решение будет только приветствоваться.
Он не исключил, что речь о возобновлении авиасообщения пойдет и на очередной встрече в Женеве.
Ранее в беседе с ИА REGNUM Зураб Абашидзе заявил, что в Грузии ожидают назначения переговорщика со стороны России для возобновления диалога в Пражском формате. Как известно, этот формат приостановлен из-за отставки заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, с которым Зураб Абашидзе обсуждал вопросы гуманитарного, экономического и культурного характера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября очередной комментарий относительно возобновления авиасообщения с Грузией сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что авиасообщениеможет быть возобновлено, когда невозможность возврата отношений «в агрессивное русло» станет очевидной.