Тбилиси, , 17:08 — REGNUM В Грузии считают, что в Москве всерьез думают и, возможно, уже работают над восстановлением авиасообщения с Тбилиси. Об этом первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

Так он прокомментировал последние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на тему возможного восстановления авиарейсов между Москвой и Грузией.

По словам Зураба Абашидзе, правительство Грузии заинтересовано в урегулировании существующих между двумя странами сложнейших проблем путем диалога.

«Грузия заинтересована в урегулировании существующих в двусторонних отношениях сложнейших проблем путем диалога. Необходима деэскалация напряженности в этих отношениях. Конечно, с полным уважением норм международного права и интересов Грузии», — заявил Абашидзе и подчеркнул, что такой подход правительства Грузии поддерживают и его западные партнеры.

Дату вероятного восстановления прямого сообщения грузинская сторона называть затрудняется, но, по словам Зураба Абашидзе, такое решение будет только приветствоваться.

«Мне трудно прокомментировать, что они подразумевают под «нужным моментом». Если этот процесс начнется, то должны будут встретиться специалисты, эксперты транспортной отрасли и обсудить все нюансы и детали. Мы ждем этого», — заявил спецпредставитель премьера Грузии.

Он не исключил, что речь о возобновлении авиасообщения пойдет и на очередной встрече в Женеве.

Ранее в беседе с ИА REGNUM Зураб Абашидзе заявил, что в Грузии ожидают назначения переговорщика со стороны России для возобновления диалога в Пражском формате. Как известно, этот формат приостановлен из-за отставки заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, с которым Зураб Абашидзе обсуждал вопросы гуманитарного, экономического и культурного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября очередной комментарий относительно возобновления авиасообщения с Грузией сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что авиасообщениеможет быть возобновлено, когда невозможность возврата отношений «в агрессивное русло» станет очевидной.