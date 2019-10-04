Киев, 4 октября 2019, 17:02 — REGNUM Торговый оборот Украины и Белоруссии должен превысить уровень $6−8 млрд в год. Об этом 4 октября в Житомире на Втором форуме регионов заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Александром Лукашенко.
Он сообщил, что в рамках форума произошло «подписание коммерческих контрактов на сумму около 500 млн долл США, а также расширение географии сотрудничества».
Зеленский отметил, что приоритетом украинско-белорусских отношений является «сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе».
Как сообщало ИА REGNUM, в Житомире (Житомирская область) при участии президента Зеленского и президента Лукашенко проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ». Зеленский отметил установление хороших и добрососедских отношений между странами.