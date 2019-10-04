* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:10 — REGNUM 3 октября советник президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что многие сторонники движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придерживающиеся наиболее радикальных взглядов, не готовы присоединиться к мирному процессу в стране.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Хамдулла Мохиб сделал это заявление в ходе интервью одному из телеканалов.

Советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности также заявил, что уже сейчас движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно сливается с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и некоторые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут готовы вступить в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если мирное соглашение все-таки будет заключено.

В этой связи Хамдулла Мохиб заявил, что этого можно избежать только в том случае, если мирный процесс охватит всех членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иначе в будущем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только восстановит свои прежние позиции, но и укрепит их.