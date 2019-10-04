Вильнюс, , 17:01 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью CNN рассказал, что готов «помочь Белоруссии» избавиться от «энергетической зависимости от России», обеспечив через Литву альтернативный способ поставки нефти. Выдержки из интервью сегодня, 4 октября, публикует литовский портал 15min.lt.

Науседа заявил, что Литва должна «помочь Белоруссии» «сохранить хоть немного своей независимости» от России. «Например, создав альтернативный канал импорта нефти через (клайпедский) порт, поскольку сейчас они полностью зависят от российской трубы. А Литва здесь», — сказал Науседа. На вопрос о том, как на такую альтернативу отреагирует президент РФ Владимир Путин, Науседа ответил:

«Не думаю, что это услышав, он будет доволен».

«Но я уверен, что наша обязанность им как-то помочь», — имя ввиду Белоруссию, добавил литовский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сближении с Белоруссией в Литве заговорили после вступления в должность президента Гитанаса Науседы, который уже провёл закрытую встречу с дипломатами и политологами, где обсудил возможности потепления отношений. В середине сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран.

Это же глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил главе МИД Белоруссии Владимиру Макею во время их встречи в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН. Литва при этом является самым жёстким критиком строительства Белорусской АЭС, требуя немедленного сворачивания проекта.