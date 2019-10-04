Кабул, , 17:11 — REGNUM 3 октября группа жителей афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) организовала протест в столице Афганистана городе Кабуле с целью привлечь внимание центральных властей к ухудшению ситуации с безопасностью в провинции Тахар.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, протестующие предупреждают, что сейчас Талукан находится на грани падения и в любой момент может перейти под контроль боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако центральное правительство продолжает бездействовать.

Участники протеста заявляют, что в пригороде Талукана продолжаются столкновения между Национальными силами безопасности и обороны и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и если в ближайшее время в Тахар не будут направлены подкрепления, то текущая ситуация может обернуться трагедией.

Несколько дней назад боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись на территорию провинции Тахар из провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) и смогли закрепиться в нескольких районах, расположенных в непосредственной близости от столицы провинции.