Кабул, , 16:59 — REGNUM Официальные представители Национального директората безопасности Исламской Республики Афганистан в провинции Хост (столица провинции — г. Хост) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, была ликвидирована группа из четырёх пакистанских боевиков.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, ликвидированные боевики смогли пересечь границу с Пакистаном и организовать укрытие на территории уезда Тани провинции Хост.

Уничтоженные пакистанские боевики планировали организовать теракты и нападения на правительственные силы на территории уезда Тани провинции Хост.

По словам официальных представителей Национального директората безопасности Афганистана в провинции Хост, благодаря полученной информации Национальные силы безопасности и обороны смогли оперативно отреагировать и уничтожить боевиков, перешедших границу с Пакистаном. У убитых были изъяты два автомата Калашникова и одно транспортное средство.