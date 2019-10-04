Киев, , 16:58 — REGNUM Украина продолжит интеграцию в Евросоюз, НАТО и сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом 4 октября в Киеве на встрече с украинским бизнесом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Конечно, мы продолжаем вектор на евроинтеграцию. Конечно, мы продолжаем вектор на евроатлантическую интеграцию. Для нас это безусловный вектор. Все слухи о том, что мы думаем и сомневаемся, это неправда», — сказал Гончарук.

По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ станет «гарантом макроэкономической стабильности Украины на следующие два года».

«Мы настроены на сотрудничество с Международным валютным фондом. Для нас это в первую очередь не о деньгах, это, прежде всего, о доверии… Сотрудничество с МВФ — это сигнал для международных инвесторов, финансовых институтов… Мы настроены на то, чтобы в этом году получить и начать новую программу на три года… В общем миссия МВФ уехала из Киева с позитивным сигналом», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета Рады по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать «новый конфликт» с Россией. Она напомнила, что НАТО отказывает Украине в членстве, в частности, даже не предоставляет Киеву План действий по возможному членству в НАТО (ПДЧ). По её словам, Украина «стучит в закрытые двери и теряет репутационно, нам нельзя идти туда, где нас не ждут».