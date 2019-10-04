Киев, 4 октября 2019, 16:58 — REGNUM Украина продолжит интеграцию в Евросоюз, НАТО и сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом 4 октября в Киеве на встрече с украинским бизнесом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ станет «гарантом макроэкономической стабильности Украины на следующие два года».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета Рады по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать «новый конфликт» с Россией. Она напомнила, что НАТО отказывает Украине в членстве, в частности, даже не предоставляет Киеву План действий по возможному членству в НАТО (ПДЧ). По её словам, Украина «стучит в закрытые двери и теряет репутационно, нам нельзя идти туда, где нас не ждут».