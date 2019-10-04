Тбилиси, , 16:57 — REGNUM Грузия однажды станет членом НАТО, заявила в Батуми, после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, 4 октября заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер. Информацию распространила пресс-служба президента Грузии.

Президент наградила представителя альянса орденом «Золотое руно» и заверила ее, что эта награда — символ того, что сотрудничество Грузии с альянсом продолжится, усилится и доведет страну до конечной цели.

«Цель нашего сотрудничества — усиление мира и сиабильности в регионе, которая приобретает все большее значение в современном мире. Важно то, что вы делаете для поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии. 2019 год — особенный год в нашем сотрудничестве с НАТО. Мы благодарим Вас и думаем, что вручение Вам этого ордена — это путь Вашего признания другом Грузии. Это символ того, что наше сотрудничество с НАТО продолжится, усилится и доведет нас до конечной цели», — заявила Саломе Зурабишвили.

Роуз Гетемюллер, со своей стороны, поблагодарила правительство Грузии за теплый прием и за высокую награду и отметила, что за 30 лет партнерства связи между Грузией и НАТО стали еще глубже и прочнее.

«Однажды Грузия станет членом НАТО, и я жду этого дня», — заявила заместитель генсека альянса.

Как известно, заседание комиссии НАТО-Грузия проходило в Батуми 3 октября, и в нем принимала участие специально прибывшая сюда делегация Североатлантического альянса. 4 октября делегация НАТО провела встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии, включая президента, которые также ради этих встреч прибыли в Батуми.

Напомним также, что ранее бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Грузии недвусмысленно намекнул, что если Грузия и будет принята в альянс, то действие пятой статьи устава организации не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Подобное откровенное замечание возмутило большую часть общественности, которая продолжает надеяться на возвращение обоих «регионов» в состав Грузии.

Комиссия в формате НАТО-Грузия была создана вскоре после августовской войны и функционирует с сентября 2008 года.