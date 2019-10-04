Кабул, , 17:53 — REGNUM 3 октября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седдики заявил, что глава государства Ашраф Гани встретился и провел переговоры с послом Японии Митсуджи Сузакой.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе переговоров стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в целом ряде сфер, а также реализацию нескольких инфраструктурных проектов в Афганистане при участии Японии.

Ашраф Гани выразил глубокую благодарность Японии за оказываемую на протяжении последних двух десятилетий широкую поддержку Афганистану в деле восстановления страны и в мирном процессе. Глава государства охарактеризовал двусторонние отношения как дружественные и имеющие под собой прочную основу.

В свою очередь Митсуджи Сузака в свою очередь заявил, что Япония намерена и дальше развивать партнёрство с Афганистаном во множестве сфер, связанных с восстановлением страны и прекращением продолжающейся войны.