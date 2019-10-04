Исламабад, , 16:58 — REGNUM 4 октября председатель «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что единственная цель всей оппозиции в стране — свергнуть «незаконное правительство».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Билавал Бхутто-Зардари отметил, что партийное собрание постановило присоединиться к «маршу свободы» против правительства. По словам оппозиционного лидера, он решил поддержать исламистов, которые намерены выступить против правительства партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).

По мнению оппозиционеров, правительство, которое пришло к власти в августе 2018 года незаконно, так как результаты парламентских выборов были подтасованы. Оппозиционные лидеры заявили, что не пойдут на компромисс по вопросу результатов голосования и добьются роспуска правительства.