Исламабад, , 16:57 — REGNUM Группа ученых опубликовала доклад в журнале Science Advances, согласно которому жертвами масштабного вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном могут стать 125 миллионов человек.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, группа ученых-экологов из США оценила возможные последствия обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном.

Как отмечается в работе, в случае масштабного конфликта Индия будет иметь значительное преимущество в сухопутных силах, что заставит Пакистан применить тактическое ядерное оружие, чтобы остановить индийское наступление. Эскалация приведет к бомбардировкам крупных городов по обе стороны границы, жертвами которых станут от 100 до 125 миллионов человек. При этом людские потери Индии будут гораздо больше, так как, по мнению ученых, население крупных городов (главные цели ядерных ударов) там значительнее.

Ученые отмечают, что ядерный конфликт в Индостане будет иметь глобальные последствия. Удары приведут к накоплению сажи в тропосфере, которая, поднявшись в стратосферу, «в течение нескольких недель» распространится по всему миру. В результате средняя температура на поверхности Земли может упасть на 2−5 градусов Цельсия, а осадки сократятся на 20−35%.

По мнению авторов доклада, последствия даже локальной ядерной войны Земле удастся преодолеть только через десять лет.