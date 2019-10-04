Исламабад, , 17:18 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что для восстановления мира в соседнем Афганистане нужно приложить «совсем немного усилий». Это заявление министр сделал в интервью пакистанскому телеканалу Dunya News.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Пакистана, Исламабад желает мира в соседнем Афганистане, однако «определенные силы» стараются воспрепятствовать мирному процессу.

По словам Куреши, он провел «детальные переговоры» с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые надеются на возобновление мирного диалога с США. Как отметил пакистанский министр, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявили «большую гибкость».

Шах Мехмуд Куреши подчеркнул, что переговоры между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были прерваны после девяти раундов, и теперь, чтобы вернуть утраченный прогресс, «нужно совсем немного».