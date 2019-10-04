Главный министр пакистанской провинции Синд Саид Мурад Али Шах объявил о масштабных реформах управления провинцией. В частности, в правительстве будет выделена специальная квота для трансгендерных людей.

Исламабад, , 16:53 — REGNUM По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главный министр Синда заявил, что трансгендеры — «самая обделенная» часть населения, поэтому «необходимо интегрировать их в общество и обучать».

Для этого глава провинции распорядился выделить специальные квоты для приема трансгендеров на работу в правительство провинции, а также в полицию. Саид Мурад Али Шах поручил своим подчиненным разработать специальные правила, которые позволят трансгендерам на равных бороться за право получения должностей в административных органах.

Среди других важных реформ, предложенных главным министром от оппозиционной «Пакистанской народной партии», — укрупнение полицейских участков в Синде за счет их слияния и увеличения финансирования.