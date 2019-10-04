Приштина, , 17:12 — REGNUM 4 октября американское посольство в Косово опубликовало сообщение для СМИ, согласно которому посол США в ФРГ Ричард Гренелл будет назначен на пост специального представителя по диалогу между Косово и Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент США Дональд Трамп выразил намерение назначить данного дипломата на ключевой пост в своей администрации.

«Ричард Гренел из Калифорнии будет одновременно служить Специальным представителем президента по мирным переговорам между Сербией и Косово и чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Федеративной республике Германии», — говорится в заявлении.

С 2001 по 2008 Гренелл занимал пост постоянного представителя США в ООН.