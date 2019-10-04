Приштина, , 17:53 — REGNUM 4 октября посольство Великобритании в Косово опубликовало заявление в социальной сети Facebook, согласно которому правительство Великобритании не поддерживает ни одну политическую партию и ни одного кандидата, участвующего в парламентских выборах.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заявлении посольства подчеркивается, что Великобритания выступает за проведение свободных и демократических выборов, без угроз и давления.

Напомним, ранее послы Франции, ФРГ, Италии, Великобритании и США выступили с совместной декларацией о том, что парламентские выборы, которые пройдут в Косово 6 октября, представляют для граждан Косово возможность определить направление развития страны.