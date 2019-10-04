Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх призвал отечественных производителей вооружения увеличить выпуск своей продукции. Об этом 4 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своей речи на международной выставке по проблемам безопасности в Индии Раджнатх Сингх подчеркнул:

«Мы не сможем выжить, если продолжим импортировать вооружение».

По словам министра обороны южноазиатского государства, импорт оружия и военной техники, представляющих особую важность для национальной безопасности, не соответствует амбициям Индии.

Со своей стороны Раджнатх Сингх пообещал предоставить отечественным производителям вооружения всемерную помощь.

Напомним, что правительство Индии намерено увеличить экспорт вооружений до 5 млрд долларов к 2025 году. В настоящее время данный показатель составляет всего 1,56 млрд долларов.