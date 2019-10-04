Нью-Дели, , 17:54 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Индии и влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Гангапурам Кишан Редди выступил с критикой главы оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Сони Ганди. Об этом 4 октября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции Гангапурам Кишан Редди подчеркнул:

«Даже если Соня Ганди носит фамилию отца нации Махатмы Ганди, это не значит, что она следует его принципам».

По словам замглавы МВД южноазиатского государства, сама Соня Ганди родом из Италии, а её партия «разграбила страну, использовав власть в корыстных целях».

«Именно поэтому ИНК проиграл парламентские выборы в 2014 и 2019 годах», — добавил Гангапурам Кишан Редди.

Ранее Соня Ганди выступила с критикой правящей Бхаратия джаната парти (БДП), заявив, что БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди нарушает принципы Махатмы Ганди. Напомним, что Соня Ганди, итальянка по происхождению, является вдовой премьер-министра Индии Раджива Ганди.