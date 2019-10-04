Копенгаген, , 17:48 — REGNUM Глава Датской народной партии (DF) Кристиан Туельсен Даль в ходе своего выступления на церемонии открытия Фолькетинга заявил, что нынешнее правительство во главе с Метте Фредериксен взяло курс на смягчение миграционной политики.

«Во время предвыборной кампании Метте Фредериксен дала обещания не давать послаблений в этой сфере. Но за первые 98 дней глава датского правительства уже объявила о 10 шагах, направленных на смягчения политики в отношении мигрантов», — отметил председатель Датской народной партии — об этом пишет датская газета «BT» («БиТи»).

Туельсен Даль предположил, что, если нынешние власти продолжат проводить этот же курс, за последующие четыре года произойдет 136 послаблений в миграционное политике Дании. Это в три раза превышает число подобных инициатив, которые были приняты при правительстве Хелле Торнинг-Шмидт в период с 2011 по 2015 года.

Туельсен Даль отметил, что европейские страны находятся под все нарастающим давлением.

«Численность населения Африки к 2050 году возрастет втрое. В сентябре этого года в Грецию прибыло 10 700 мигрантов. Сейчас как никогда важно, чтобы мы сохраняли жесткий курс в миграционной политике», — заявил глава Датской народной партии.