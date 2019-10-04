Согласно проекту государственного бюджета Дании на 2020 год, королева Дании Маргрете II получит в качестве зарплаты 12,9 млн долларов, что на 195 тысяч долларов больше, чем в прошлом году.

Копенгаген, , 17:59 — REGNUM Правительство Дании также предлагает увеличить выделяемые королевской семье средства в целом. Так, в бюджете на 2020 год на содержание монаршей четы будет выделено 4,37 млн долларов, что на 80 тысяч долларов больше, чем в 2019 году.

Большая часть этой суммы предназначена для кронпринца Фредерика: его годовой оклад составит порядка 3 млн долларов. Супруге кронпринца — кронпринцессе Мэри за год выплачивается 320 тысяч долларов. Брат Фредерика принц Йоаким за 2020 год заработает 560 тысяч долларов, а его бывшая супруга Александра — 380 тысяч долларов — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Правительству Дании предстоит убедить большинство депутатов Фолькетинга проголосовать за представленный проект государственного бюджета. Однако, как правило, статьи расходов на королевскую семью принимаются парламентом без каких-либо поправок. Выделяемые государством средства на содержание королевской семьи также называют «апанажем».

Обязанность датского правительства финансово обеспечивать монаршею чету зафиксирована в Конституции Дании.