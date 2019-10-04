Копенгаген, , 18:09 — REGNUM Представитель датских партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер заявила, что представленные правительством проект государственного бюджета на 2020 год неприемлем. Таковым проект «Единый список» считает потому, что в нем, по мнению партий, недостаточно внимания уделяется ни поддержанию государства всеобщего благоденствия, ни конкретным мерам по переходу на возобновляемые источники энергии.

Партии «Единого списка» предлагали включить в бюджет отдельную статью расходов на улучшения состояния психиатрических лечебниц и на подготовку большего количества персонала в этих учреждениях. Представители партий назвали данное требование основным — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Помимо этого, «Единый список» ранее заключил с социал-демократами и другими партиями «красного блока» соглашение относительно введения так называемых «минимальных стандартов» в детских садах. Так, партии предлагают установить правило, согласно которому в яслях на одного взрослого будет приходится максимум три ребенка — а в обычных детских садах — максимум шесть.

«Единый список» планирует вступить с правительством переговоры по поводу представленного варианта государственного бюджета и добиваться выполнения всех вышеупомянутых требований.