Копенгаген, , 18:10 — REGNUM В ходе церемонии открытия заседаний Фолькетинга председатель датской партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен заявил о готовности поддержать «цель 2030», согласно которой Дания должна будет снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом.

«Для «Венстре» крайне важно, чтобы достижение этой цели было безвредным как для окружающей среды, так и для среды рабочих. Мы должны позаботиться о том, чтобы инициативы в этом направлении не приводили к сокращению рабочих мест», — отметил глава «Венстре» — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Изначально сократить объемы выбросов углекислого газа на 70% предложила датская партия «Альтернатива». Впоследствии эта идея получила широкое распространение среди других политических сил Дании. Первыми предложение поддержали партии «Единого списка». Затем, к ним присоединились социалисты и датские «Радикалы». Социал-демократы же высказались за воплощение этой цели лишь после парламентских выборов 2019 года, в ходе которых они набрали большинство голосов.

Практически все члены «синего блока» (Консерваторы, «Либеральный Альянс», Датская народная партия) присоединились к идее. Единственной партией, выступившей против такого предложения, оказались «Новые граждане».

В начале сентября правительство Дании инициировало начало переговоров с целью заключения соглашения о климате, в котором фиксировались бы задача по переходу на возобновляемые источники энергии и средства её выполнения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего выступления на церемонии открытия Фолькетинга заявила, что такое соглашение должно быть подписано до июля 2020 года.