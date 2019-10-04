Копенгаген, , 18:11 — REGNUM Представитель датской партии «Венстре» по политическим вопросам Софи Лёде скептически высказалась относительно представленного правительством проекта государственного бюджета на 2020 год.

«Стало дороже быть датчанином, стало дороже вести свой бизнес. Данный проект бюджета никак не способствует созданию большего числа рабочих мест или росту экономики, от которой, в конце концов, зависит наша способность поддерживать институты государства всеобщего благоденствия. Более того, правительство ввело в состояние застоя разработанный «Венстре» фонд финансовой помощи благодаря которому мы могли развивать сельские районы Дании», — заявила Лёде — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Представитель социал-демократов по финансовым вопросам Кристиан Рабьерг Мадсен назвал критику со стороны Софи Лёде неконструктивной.

«Партия «Венстре» обвиняет всех подряд. Когда мы заключили соглашение с муниципалитетами относительно укрепления социальных учреждений, представители «Венстре» заявляли о том, что мы выделяем слишком мало средств. Сейчас же — когда мы представили проект бюджета, который так же направлен на усиления институтов государства всеобщего благоденствия — «Венстре» внезапно стала беспокоится о том, чтобы жизнь датчан не стала дороже», — заявил Мадсен.

Софи Лёде, тем не менее, поддержала планы правительства отменить правило, согласно которому учебные заведения Дании обязаны были ежегодно экономить 2% своего бюджета.