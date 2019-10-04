Копенгаген, , 18:14 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен в ходе презентации государственного бюджета на 2020 год заявил, что правительство начинает предпринимать первые шаги по сокращению выбросов углекислого газа.

«Я считаю, в настоящем бюджете мы четко отразили наши амбиции в плане перехода на возобновляемые источники энергии. Мы удвоили финансирование научных исследований в данной области. Выделенные нами средства пойдут в том числе на оказание помощи развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями, а также на другие инициативы», — отметил глава ведомства.

Министр вместе с тем подчеркнул, что полностью решить проблему с окончательным переходом на возобновляемые источники энергии в настоящее время не представляется возможным, и именно поэтому требуется выделять больше средств на проведение исследований и поиска новых возможностей — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представители некоторых проправительственных партий, тем не менее, раскритиковали представленный проект государственного бюджета на 2020 год, заявив, что в нем не предлагается выделять средства на конкретные действия для перехода на «зеленые технологии». Так, представитель датских «Радикалов» Софи Карстен Нильсен призвала власти «воплотить в жизнь ту надежду, которые они подарили людям». В качестве конкретной меры политик предлагает включить в проект бюджета идею о введении налога на выброс СО2 для авиакомпаний.

Правительство Дании и партии «красного блока» ранее заключили соглашение, в котором ставилась цель снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом.