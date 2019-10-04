Ереван, , 16:33 — REGNUM «Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно обратился к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Арцах — это Армения и все», отметив, что оно не способствует формированию соответствующей переговорной атмосферы. Я жду, что Россия как беспристрастная страна Минской группы ОБСЕ выступит с аналогичным заявлением и в связи с заявлением Ильхама Алиева», — заявил сегодня, 4 октября, в беседе с журналистами депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ованнес Игитян, касаясь заявления руководителя Азербайджана о том, что «Карабах — это Азербайджан и точка».

Нагорный Карабах © ИА REGNUM

«Если Азербайджан считает, что Нагорный Карабах — это его территория, о каких переговорах идет речь? Это означает, что эта страна не видит продолжения мирных переговоров», — сказал депутат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября, выступая на Валдайском форуме в Сочи прокомментировал слова Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах — это Армения.

«Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении, почти дословно: Карабах — часть Армении и точка. Во-первых, это мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана», — заявил Алиев.

«Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, Алиев также коснулся заявления Пашиняна о приемлемости урегулирования конфликта, с учетом интересов народа Нагорного Карабаха.

«Премьер Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие народ Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами», — заявил президент Азербайджана.

«Что касается, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности, признанной всем миром, возврате беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совбеза ООН и Хельсинскому заключительному акту», — подчеркнул Алиев.