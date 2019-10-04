По случаю личной встречи Владимира Зеленского с Александром Лукашенко на житомирском форуме регионов Украины и Белоруссии спецслужбы постсоветских республик освободили шпионов. Гражданин Белоруссии Юрий Политика освобождён из-под стражи и может уехать в Белоруссию, а гражданин Украины Павел Шаройко уже убыл к прежнему месту прохождения службы.

Житомир, Украина, , 16:32 — REGNUM «Ещё один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на 8 лет, был помилован и уже дома на Украине!» — написал Владимир Зеленский на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Шаройко был задержан КГБ Белоруссии за сбор разведданных, работая под прикрытием журналистского удостоверения. В свою очередь Юрий Политика не был осужден, но находился под стражей по обвинению в сборе разведданных об украинских войсках в Донбассе.