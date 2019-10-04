Монровия, , 18:12 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа отклонил призыв международного сообщества о создании специального суда для проведения расследования убийств более 250 000 человек, совершенных в ходе гражданских беспорядков в западноафриканской стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Веа сообщил об этом после возвращения с саммита ООН, проходившего в США.

Веа отметил, что не понимает, чего хотят международные активисты, поскольку с тех пор, как он пришел к власти, он никогда не упоминал в своей речи, что собирается сформировать суд.

Бывший футболист Джордж Веа подчеркнул, что прежде всего одной из его наиглавнейших задач является поднятие экономики страны.