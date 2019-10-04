Кейптаун, , 18:11 — REGNUM 3 октября президент Нигерии Мохаммаду Бухари прибыл в ЮАР для проведения встречи с главой государства Сирилом Рамафоса. Данный долгожданный визит проходит на фоне ухудшения отношений между двумя странами, произошедшего вследствие ксенофобских настроений среди южноафриканского населения.

Мохаммаду Бухари U.S. Department of State

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, месяц назад несколько иностранных граждан были жестоко убиты представителями местного населения. Инцидент был осужден многими странами мира, в особенности свое недовольство высказали африканские государства.

Сотни нигерийцев, проживающих в ЮАР, были вынуждены покинуть страну, некоторые из них были репатриированы на свою родину.

За последние шесть лет — это первый официальный визит нигерийского лидера в ЮАР. Как сообщает администрация президента Нигерии, Мохаммаду Бухари и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса обсудят вопросы обеспечения безопасности нигерийских граждан в ЮАР.

Правительство Нигерии считает, что деловые районы нигерийских граждан в ЮАР по-прежнему сталкиваются с проблемой, которая заставила несколько сотен людей покинуть страну.