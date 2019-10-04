Джуба, , 18:09 — REGNUM Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Южном Судане Дэвид Ширер призвал руководство страны принять дополнительные меры по мере приближения 12 ноября, крайнего срока для формирования нового правительства, который был установлен в соответствии с мирным соглашением сторон, подписанным в 2018 году.

По словам Ширера, у сторон договора остается все меньше времени для решения таких вопросов, как проведение реформы безопасности, определение количества штатов и их границ, которые продолжают препятствовать реализации столь шаткого соглашения. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, представитель подчеркнул, что штаты страны и их границы должны быть определены в ближайшие нескольких недель.

Ширер высоко оценил недавнее проведение личной встречи между президентом Южного Судана Сальвой Киирой и лидером оппозиции Риеком Мачаром, однако он призвал все стороны, участвовавшие в подписании мирного соглашения, следить за ходом переговоров и содействовать мирному процессу в стране.