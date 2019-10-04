Абуджа, , 17:56 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари опроверг слухи, появившиеся в социальных сетях, о его намерении выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах в третий раз.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Бухари опроверг информацию о том, что он хочет внести поправки в конституцию Нигерии для получения возможности баллотироваться в третий раз подряд на пост президента страны и подчеркнул, что не будет принимать участие в следующих выборах.

Как отметил президент, «люди, распространяющие данные слухи, — дураки», и добавил, что для него это просто немыслимо — принять подобное решение и внести для переизбрания поправки в конституцию страны.