Джуба, , 17:57 — REGNUM Оппозиционное Народно-освободительное движение Судана (SPLM-IO) заявило, что его сторонники не возобновят военные действия, несмотря на трудности реализации оставшихся положений подписанного мирного соглашения.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, представитель группировки Лам Пол Габриэль сообщил, что боевики движения устали от противоборства сторон и готовы выполнять задачи в рамках объединенных вооруженных сил, в состав которых войдет около 83 000 человек, при согласовании с правительством страны.

Данное заявление прозвучало через несколько дней после того, как группа экспертов Организации Объединенных Наций предупредила о возможном возникновении конфликта вследствие возобновления вербовки детей обеими сторонами.