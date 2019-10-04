Москва, , 16:21 — REGNUM Посол Исламской Республики Иран вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации для прояснения обстоятельств инцидента, связанного с задержанием российской журналистки Юлии Юзик, которую подозревают в шпионаже. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посол Исламской Республики был вызван для оперативного прояснения обстоятельств инцидента, а также для предоставления журналистке защиты», — сообщила официальный представитель МИД России.

Напомним, что российская журналистка Юлия Юзик была задержана в одном из отелей Тегерана. При этом её паспорт уже был изъят в аэропорту имени Хомейни, но она не сообщила об этом в российское посольство.

Известно, что в Тегеран Юзик прилетела по частному приглашению. По неподтвержденным данным, власти Ирана подозревают Юзик в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Задержана Юзик была 2 октября, но посольство узнало об этом только сегодня.

Бывший муж Юзик сообщил журналистам, что, скорее всего, проблемы журналистки связаны с тем, что она несколько лет назад работала в Израиле.

Слушания по делу Юзик в иранском суде могут состоятся 5 октября, но точного подтверждения этой информации нет.