Киев, , 16:08 — REGNUM Тотальная цифровизация государственных услуг и замена кадров позволят снизить уровень коррупции на Украине. Об этом 4 октября в Киеве на встрече с украинским бизнесом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Коррупция. Конечно, схематоз, особенно на местах, остается. Невозможно за месяц перезагрузить всю государственную машину. Это десятки тысяч людей. Поэтому логика очень простая: мы меняем руководство. У нового честного менеджмента не будет нужды заниматься ерундой. Мы дадим им возможность сформировать команды, усилим это тотальной цифровизацией, которой занимаемся», — сказал Гончарук.

«Через пару месяцев будет ощутим эффект от цифровизации. Это серьезный фактор в борьбе с коррупцией», — добавил Гончарук.

При этом он напомнил, что правительство «перезагружает таможню и налоговую».

«Это не всем нравится, но мы хотим создать равные для всех условия, чтобы одинаково низкие налоги платили все на равных. Мы делаем много разной работы, чтобы контрабанда остановилась. Сделать это моментально невозможно. Это определенный процесс. Параллельно мы выстраиваем новую таможню», — рассказал Гончарук.

Он сообщил, что на Украине сократят численность региональных таможен, «поскольку такая большая структура является обременительной и ненужной». «Мы ожидаем, что с 1 ноября новая таможня сможет получить функции», — подытожил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре премьер Гончарук анонсировал «тотальную цифровизацию» государственных услуг. Он сообщил, что «после 2020 года украинское государство должно быть полностью в цифре, в смартфоне». 2 октября глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Кабмин сокращает количество таможен до 16 с 26.