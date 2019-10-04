Киев, 4 октября 2019, 16:08 — REGNUM Тотальная цифровизация государственных услуг и замена кадров позволят снизить уровень коррупции на Украине. Об этом 4 октября в Киеве на встрече с украинским бизнесом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
При этом он напомнил, что правительство «перезагружает таможню и налоговую».
Он сообщил, что на Украине сократят численность региональных таможен, «поскольку такая большая структура является обременительной и ненужной». «Мы ожидаем, что с 1 ноября новая таможня сможет получить функции», — подытожил премьер.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре премьер Гончарук анонсировал «тотальную цифровизацию» государственных услуг. Он сообщил, что «после 2020 года украинское государство должно быть полностью в цифре, в смартфоне». 2 октября глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Кабмин сокращает количество таможен до 16 с 26.