Сан-Хосе, 4 октября 2019, 16:07 — REGNUM Уголовный суд второго судебного округа Сан-Хосе объявил об окончательном прекращении разбирательства в отношении бывшего президента Оскара Ариаса (1986−1990, 2006−2010). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Предварительные слушания по делу Ариаса были открыты 16 сентября по запросу Генеральной прокуратуры.
Бывший глава государства подозревался в злоупотреблении служебными полномочиями, в частности при реализации проекта в области разведки полезных ископаемых совместно с канадской фирмой Infinito в 2008 году.
На Ариаса также заводилось дело в феврале и мае 2019 года.