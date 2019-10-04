Ла-Пас, , 16:06 — REGNUM В связи с забастовкой работников здравоохранения президент Боливии Эво Моралес призвал врачей защищать здоровье и жизни жителей страны, невзирая на личные интересы и политические цели. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я вновь призываю врачей, которые уважают жизни других, которые заботятся о своём ближнем, заняться улучшением жизни и здоровья больных, нельзя оставлять братьев и сестёр с их проблемами со здоровьем и делать на здоровье политику», — выступил глава государства.

Забастовка, организованная Медицинской коллегией Боливии, продолжается с середины августа. Требования бастующих включают создание лучших условий для реализации «Единой системы здравоохранения» и отмену Закона о приоритетности национального фонда здравоохранения. Министр здравоохранения Габриэла Монтаньо сообщила, что за 45 дней забастовки в поликлиниках было отменено более 18 тысяч консультаций, операций и выездов «Скорой помощи».

«Забастовка вредит не президенту Моралесу, забастовка не вредит министру Габриэле Монтаньо — она вредит простым гражданам, населению в целом», — приводит агентство слова министра.