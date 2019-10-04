Рига, , 16:04 — REGNUM Новый председатель совета директоров шведского банка Swedbank, который является одним из крупнейших банков Эстонии, Латвии и Литве, экс-премьер Швеции Йоран Перссон объявил о начале глобальной «чистки» в банке и сокращению сотрудников в связи со скандалом с отмыванием денег в филиалах банка в Прибалтике, сообщает сегодня, 4 октября, эстонское издание Postimees.

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«Я продолжу это до тех пор, пока не доведу до конца», — сказал он, заявив, что такая «чистка» станет «сигналом для остальных работников». Он также анонсировал аудит деятельности банка в 2005—2007 года. По его словам, будут пересмотрены «миллионы сделок» и «миллиарды прошедших через банк денег». Он подчеркнул, что из-за скандала с отмыванием денег Swedbank потерял самое главное — свою репутацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после расследования, проведенного шведским телеканалом SVT, один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд). Подозревается, что деньги отмывали через филиалы банка в Прибалтике. Подозрительные сделки также проходили через счета банка Danske Bank. Экс-глава филиала этого банка в Эстонии Айвар Рехе в сентябре этого года был найден мёртвым. Причиной смерти, предположительно, стало самоубийство.

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