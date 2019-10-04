Рига, 4 октября 2019, 16:04 — REGNUM Новый председатель совета директоров шведского банка Swedbank, который является одним из крупнейших банков Эстонии, Латвии и Литве, экс-премьер Швеции Йоран Перссон объявил о начале глобальной «чистки» в банке и сокращению сотрудников в связи со скандалом с отмыванием денег в филиалах банка в Прибалтике, сообщает сегодня, 4 октября, эстонское издание Postimees.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после расследования, проведенного шведским телеканалом SVT, один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд). Подозревается, что деньги отмывали через филиалы банка в Прибалтике. Подозрительные сделки также проходили через счета банка Danske Bank. Экс-глава филиала этого банка в Эстонии Айвар Рехе в сентябре этого года был найден мёртвым. Причиной смерти, предположительно, стало самоубийство.
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