Гавана, , 16:08 — REGNUM Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что прибудет в Москву в конце октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данное заявление глава государства сделал сразу после подписания с главой правительства России Дмитрием Медведевым восьми соглашений о российско-кубинском сотрудничестве.

Подписание состоялось во Дворце Революции в Гаване.

Кубинский лидер подчеркнул волю обеих сторон к укреплению двусторонних отношений и поблагодарил Россию за её неприятие блокады острова со стороны США.

Тогда же Диас-Канель пригласил посетить Кубу своего российского коллегу Владимира Путина.