Мурманск, , 16:01 — REGNUM Порядок и условия выдачи обыкновенных туристических виз для иностранных граждан обсудили депутаты на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму в Мурманской областной думе. По действующим нормам российского законодательства иностранный турист может получить визу на один либо на два въезда на территорию России. Депутаты региональных парламентов Северо-Запада России считают, что отсутствие многократной туристической визы является сдерживающим обстоятельством для развития въездного туризма.

«Стратегическая задача регионов Северо-Запада России — в увеличении присутствия иностранных гостей на территории Российской Федерации. Увеличение кратности выдаваемых иностранным туристам виз будет способствовать решению этой задачи. Мы уже привыкли, что страны Шенгенской зоны выдают однократные и последующие многократные визы. Как выяснилось, в отношении иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, такое правило не действует», — прокомментировал депутат Мурманской областной думы Максим Белов.

По мнению председателя парламентского комитета по культурной политике и туризму, вице-спикера Псковского областного собрания депутатов Виктора Остренко, увеличение кратности виз для иностранных туристов будет особенно важно для ближайших соседей, которые могут приезжать в Россию на выходные и принимать решение о такой поездке ситуативно.

Парламентарии Северо-Запада России намерены обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос нормативного закрепления предоставления иностранному гражданину, въезжающему на территорию Российской Федерации в туристических целях, права на неоднократный въезд по аналогии с правилами Шенгенской зоны, применяемыми в отношении граждан России. Также предлагается рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона, устанавливающего возможность получения обыкновенной туристической визы на более длительный срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Северо-Запада РФ также выступают за упрощение визового режима для иностранцев, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска государственной границы, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа.